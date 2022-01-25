/674908/التربية-والتعليم-تعلن-قيمة-رسوم-امتحانات-طلاب-المدارس-الرسمية-الدولية-بعد-التعديل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، عن موافقتها على تحصيل رسوم الامتحانات الخاصة بطلاب السنة النهائية بالمدارس الرسمية الدولية أسوة بما يتم تحصيلة من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

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وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال خطاباً للمديريات التعليمية، أوصت خلاله عن تعديل القرار الوزراي بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الأصلية التي تحمل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم ( العام /الفني ) للعام الدراسي 2022/2021. رسوم الامتحانات وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رسوم الامتحانات ستكون 15جنيها و285 جنيها مقابل خدمات ومستلزمات امتحانات، بدلا من 1500 جنيه من كل مادة من مواد الهوية القومية للمدارس الدولية الخاصة والواردة بالقرار الوزاري رقم ( 119) بتاريخ 2021/8/23.

بيانات الطلاب

وأضافت وزارة التعليم، في خطابها للمديريات التعليمية أنه سوف يتم إتاحة بيانات الطلاب من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني التعاقد معها، ومكاتب البريد التحصيل تلك الرسوم بموجب الرقم القومي المطالب. وأكدت الوزارة أن قرارها ذلك يأتي انطلاقاً من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حسن سير العمل بالمدارس الرسمية الدولية والتي تتوسع الوزارة في إنشائها سنوياً ، وحفاظاً على النجاح الذي تحمله هذه النوعية من الدارسي.

تقييم الطلاب بالمدارس

كان قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسل خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن تقييم الطلاب بالمدارس التى تطبق المناهج القائمة على منهجية الجدارات. وأشار قطاع التعليم الفنى، إلر تطبيق ما ورد فى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2021، وينص على أن يسدد كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس المشار إليها في المادة الأولى مبلغ قدره، 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي، على أن يتم إيداع الحصيلة في حساب تنمية الموارد، حيث طالب القطاع، بالتنبيه على كافة المدارس الثانوية الفنية المطبق بها منظومة الجدارات المهنية بضرورة إعلام كافة طلاب الصف الثالث بهذه المدارس بسرعة سداد قيمه مقابل أداء التقييم النهائي المقرر بالقرار الوزاري المشار إليه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 يناير الجارى، علي أن يتم سداد المبلغ علي حساب تنمية الموارد رقم ٩/ ٨٧٤٩٣/ ٤٥٠/ ٩)

كما حدد قطاع التعليم الفنى، أماكن إيداع المبلغ عن طريق مكاتب البريد المصري - تحت مسمي رسوم تقييم برامج الجدارات لطلاب التعليم الفني وخدمة فوري رقم 66640، تحت مسمى رسوم تقييم برامج الجدارات لطلاب التعليم الفني.