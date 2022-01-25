ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية

يدخل منتخب مصر مباراته غداً الأربعاء، أمام نظيرة كوت ديفوار، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

المجموعة الأولي

الكاميرون 7 نقاط

بوركينا فاسو 4 نقاط

الرأس الأخضر 4 نقاط

إثيوبيا نقطة واحدة

المجموعة الثانية

السنغال 5 نقاط

غينيا 4 نقاط

مالاوي 4 نقاط

ويمبابوي 3 نقاط

المجموعة الثالثة

المغرب 7 نقاط

الجابون 5 نقاط

جزر القمر 3 نقاط

غانا نقطة واحدة

المجموعة الرابعة

نيجيريا 9 نقاط

مصر 6 نقاط

السودان نقطة وحيدة

غينيا بيساو نقطة وحيدة

المجموعة الخامسة

ساحل العاج 7 نقاط

غينيا الاستوائية 6 نقاط

سيراليون 2 نقاط

الجزائر نقطة واحدة

وأجرت البعثة مسحة كورونا بمدينة دوالا الكاميرونية وأثبتت النتائج عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف معسكر كورونا.

وتم إجراء مسحات كورونا لكل أفراد بعثة المنتخب والإداريين وجاءت النتائج بدون أي إصابات وأصبح الجميع مستعد للمواجهة الهامة المرتقبة القادمة.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما.

أكد مدحت المليجي، سفير مصر في المغرب، أن كوت ديفوار تعرف جيداً ملعب جابوما عكس منتخب مصر الذي لعب في أكثر من ملعب في الفترة الأخيرة.

تصريحات سفير مصر بالكاميرون

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لابد أن يوكون هناك تواجد لمنتخب مصر على ملعب جابوما للتدريب عليه من أجل مبدأ تكافؤ الفرص لأن الجميع يعلم جيداً أن كوت ديفوار تعلم كل كبيرة وصغيرة عن الملعب عكس منتخب مصر".

وواصل "هناك محاولات للحصول على تذاكر خاصة بالمباراة وأيضا جزء بدون أموال والاتحاد الأفريقي يريد بيع أكبر عدد من التذاكر، والاتحاد الكاميروني لا يحصل على أي أموال نظير تذاكر المباريات".