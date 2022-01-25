/674913/رئيس-الوزراء-مصر-حريصة-على-التوصل-لاتفاق-ملزم-قانونيا-بشأن-سد-النهضة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على فيس بوك، حرص مصر على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا لاتفاق سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب "مصر والسودان.

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وأشار د. مدبولي إلى أنه بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف أخذًا في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل الذي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق.

تحقيق التنمية في كافة دول حوض النيل

وأضاف رئيس الوزراء قائلا:" لا شك أن تحقيق التنمية في كافة دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول.

الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة

واختتم التدوينة بالتأكيد على أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي.