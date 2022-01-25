أيمن أبو العلا: تضحيات الشرطة كانت سببًا في الحفاظ على أمة عمرها 7000عامًا من الضياع 

/674914/أيمن-أبو-العلا-تضحيات-الشرطة-كانت-سببا-في-الحفاظ-على-أمة-عمرها-7000عاما-من-الضياع

وجه الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لرجال الشرطة في ذكرى عيد الشرطة مشيرًا إلى أن التضحيات التي بذلوها خلال السنوات الماضية بجوار أشقائهم من أبناء مصر في القوات المسلحة كانت هي السبب الرئيسي في الحفاظ على وجود الدولة المصرية في مواجهة محاولات الهدم والتخريب والمؤامرات التي تعرض لها الوطن واستهدفت هدم مؤسساته.

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وأكد أبو العلا، أن جهاز الشرطة أحرز نجاحًا واضحًا في المعركة ضد الإرهاب التي بذلت فيها الأرواح دفاعًا وقدمت خلالها أروع التضحيات والبطولات حماية لأمن ما يزيد عن ال ١٠٠ مليون مواطن مصري ولكي تبقى مصر مرفوعة الرأس.

وأكد أبو العلا ان الدور العظيم الذي قام به جهاز الشرطة خلال السنوات الماضية هو محل تقدير من كل مواطن مصري وسيخلد في التاريخ بإعتباره أمرا عظيمًا حافظ على بقاء أمة عمرها ٧٠٠٠ عاما من الضياع.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".