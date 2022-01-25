15 تصريحًا من الشاعر شوقي حجاب في "كلمة أخيرة": سعيد باللي عمله السيسي في الإخوان

/674915/15-تصريحا-من-الشاعر-شوقي-حجاب-في-كلمة-أخيرة-سعيد-باللي-عمله-السيسي-في-الإخوان

حل الشاعر القدير شوقي حجاب ضيفًا على برنامج "كلمة أخير"، والذي يعرض على قناة ON E، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وخلال اللقاء تحدث عن شقيقه الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب وعن أسرته وكذلك تطرق الحديث عن محمد منير.

دوت الخليج ترصد 15 تصريح من شوقي حجاب في برنامج كلمة أخيرة تصريحات شوقي حجاب في برنامج كلمة أخيرة - محمد منير واحد من العيلة - كنت بشيله على كتافي وكان هيبقى مصور تلفزيوني ولكنه بدأ الغناء - أفتقد شقيقي سيد حجاب - بشكر الدولة على منحي جائزة الدولة التقديرية - أنا مرفعتش تليفون على أي حد عشان أخد جائزة الدولة التقديرية ومشكورة الدولة منحتها لي - أنا مدين للرئيس السيسي باللي عمله مع الإخوان واهتمامه بذوي الهمم - كنت بدعي ربنا يولي من يصلح وإحنا لدينا دلوقتي من يصلح وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي - سعيد باللي عمله مع الإخوان في 30 يونيو - بحب براءته الشديدة مع الأطفال من ذوي الهمم - والدي كان فقيرا ولم أستكمل تعليمي الأزهري بسبب الظروف - التحقت بالجيش وأصبحت باش شاويش - أبويا أول من كتب الشعر ولحقه سيد حجاب حتى إخواتي الضباط كتبوا الشعر - كل شعراء العامية في مصر كتبوا فصحى في الأول وهذا ما حدث معي ومع أخي سيد حجاب - كنا بنسمع قرآن في منزلنا إضافة إلى سماع الأغاني والموسيقى والإيقاع - حتى إخوتي الضباط كانوا بيكتبوا الشعر وصلاح جاهين قالي انسى بحور الشعر التقليدية عشان تقدر تكتب عامية من هو شوقي حجاب؟ شوقي حجاب هو شاعر ومخرج ولد في المطرية عام 1946، وتربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات. على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضاً الاخراج بمعهد السينما ومارسه".

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