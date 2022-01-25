/674916/السكة-الحديد-تعلن-بدء-تشغيل-قطارات-إضافية-بمناسبة-إجازة-نصف-العام-الدراسي

كشفت هيئة سكك حديد مصر، اليوم الاثنين، بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي وذلك بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ومساهمة من الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلى.

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كما اعلنت هيئة السكة الحديد، أنه تقرر تشغيل عدد 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان وبالعكس وذلك اعتبارا من يوم 3/2/2022 خلاف القطارات الشغالة يومياً طبقا لجداول التشغيل وأن القطارات الإضافية التي سيتم تشغيلها تحمل أرقام 1936/1937/1938/1939 بين (القاهرة/ أسوان) والعكس يومياً كالآتى:

مواعيد القطارات

• يقوم القطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18:30 مساءً يصل أسوان الساعة 6:30 صباح اليوم التالي . • يقوم القطار رقم 1937 من أسوان الساعة 15:00 مساءً يصل القاهرة 3:25 صباح اليوم التالي . • يقوم القطار رقم 1938 من القاهرة الساعة 23:45 مساءً يصل أسوان الساعة 11:55 صباح اليوم التالي . • يقوم القطار رقم 1939 من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:45 صباح اليوم التالي . كما اكدت ان القرار جاء لذلك لتلبية رغبات المسافرين من شركات السياحة والجامعات والهيئات المختلفة . كانت هيئة السكة الحديد أعلنت صباح اليوم عن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وجاءت كالتالى: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :- - القاهرة / أسيوط مدة 120 دقيقة - أسيوط / أسوان مدة 60 دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة خامسا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة وتقدمت الهيئة باعتذار لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.