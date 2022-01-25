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/674917/طلب-برفع-الحصانة-عن-النائب-أحمد-زهير-والنواب-يرفض
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبد الغني.
دوت الخليج
جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة، حيث أشار رئيس المجلس، إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية رأت رفض الطلب، لاتخاذ إجراءات المحاكمة في القضية رقم 27270 لسنة 2020 جنح مركز ديروط.
طلب برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير ..والنواب يرفض
وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يواصل النواب مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية. وعرضت في جلسة المجلس أمس الأثنين، النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون له مبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
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