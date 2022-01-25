يشيع الفاحشة.. «البحوث الإسلامية» يطالب بتقديم بلاغات لوقف عرض فيلم«أصحاب ولا أعز»

/674918/يشيع-الفاحشة-البحوث-الإسلامية-يطالب-بتقديم-بلاغات-لوقف-عرض-فيلمأصحاب-ولا-أعز

دوت الخليج

وقالت في منشور لها على صفحتها بـ"فيسبوك"، اليوم،:"بمناسبة الفيلم الذي أحدث هذه الضجة، بدلا من أن تكتب اسم الفيلم هنا أو في أي مكان يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة، اكتبه في بلاغ للنائب العام يساهم في منعه ومنع شبكة الفساد، وخلونا نقول للعالم المصريين أهم".

لا يوجد دين يدعو للمثلية

الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، كان قد أصدر بيانا أمس، للتعليق على الجدل المثار حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، وقال مبروك عطية، إنه لا يوجد دين يدعو للمثلية أو العري أو الفجور، مشيرا إلى أن المثلية ليست من الفن الهادف. وأضاف أن الفيلم ليس مصريا وهذه وحدها تستحق أن نقول "الحمد لله"، متابعا:"فيلم مصري أو أوروبي من أي بلد مش بعيد على اللي ايده بتلعب".

مدرسة الفن للفن

مبروك عطية أكد قائلا:"لا يعنيني في المقام الأول إلا جملة مفيدة، هل الفن مع اختلاف أوطانه أو مشاربه يقدم رسالة في حياة الناس، أم لا يقدم؟،"، مضيفا:"أهل الفن يقولون لأهل الدين ابعدوا عنا، صراحة دون مواربة، هناك مدرسة عملية و أدبية تسمى مدرسة الفن للفن". وأضاف:"عايز تكلمني في عمل فني كلمني بلغة فنية، ما تقولش حلال وحرام، والدين مش كله حلال وحرام، حتة من الدين أد كده اسمها الحلال والحرام، الدين توعية وتربية وأخلاق وتعاون وتقوى، الدين مساعدة المحتاج ماديا ومعنويا، تثبيت القلوب على عبادة الله الواحد الأحد، تفكر في خلق السموات والأرض".