/674920/صحة-الشيوخ-تستكمل-مناقشة-القضية-السكانية-بحضور-وزيرة-التضامن-الاجتماعي

بدء منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر اليوم الثلاثاء، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

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وذلك بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، للاستماع لرؤية الوزارة في كيفية مواجهة والسيطرة على القضية السكانية وتقديم المقترحات والحلول من وجهة نظر وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة إجتماعات عقدتها اللجنة وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية، حيث إستمعت اللجنة لرؤية وزارة الاوقاف بحضور الدكتور مختار جمعه ، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

استكمال المناقشة

وبحسب بيان صادر عن اللجنة أمس، جاء هذا الاجتماع لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور القمص بيشوى شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والدكتور هانى سمير المدير التنفيذى لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.