التجارة والصناعة: 64.5 % زيادة بحجم الصادرات المصرية للسوق الليبي خلال 2021

/674921/التجارة-والصناعة-645--زيادة-بحجم-الصادرات-المصرية-للسوق-الليبي-خلال-2021

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة ، لافتةً إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصرى والليبي على حد سواء .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءها الدكتورسلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، حيث إستعرض الجانبين آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة ، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي

وقالت الوزيرة أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين فى المجال الصناعى يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف إستعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي ،لافتةً إلى مكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى المجال الاستثمارى . واكدت الوزيرة أن السوق الليبى أصبح أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .

تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين

الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، من جانبه أكد حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وبما يعكس الروابط التاريخية والجغرافية مع دولة مصر الشقيقة ،مشيراً إلى حرص الحكومة اليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد اليبيى وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعى وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثمارى . واوضح الغويل إلى أهمية ترجمة المواقف المشتركة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على كلا البلدين ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضى .