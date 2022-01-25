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رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فى وقت لاحق على عدد من الاجراءات متعلقة بالكشف الطبي لذوى الاحتياجات الخاصة.

دوت الخليج

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

ويسعى الكثير من المواطنين إلى الوصول لرابط حجز الكشف الطبي للخدمات المتكاملة 2022، لاتباع الاجراءات التى من شأنها معرفة الأوراق المطلوب إصدارها. وزارة التضامن الاجتماعي فى وقت لاحق، سبق أن أعلنت عن فتح حجز الكشف الطبي وذلك لإمكانية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ضمن مراحل إصدار البطاقات.

وتتضمن الخدمات التى تقدمها البطاقة وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي للوصول إلى 30 مليون مواطن، حيث تقدم اسهامات وتسهيلات كاملة لهم تشمل النقل والمواصلات والحق فى ممارسة الرياضة".

الآن رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

ونشير فى السطور التالية إلى الخطوات الخاصة بالحجز فى الكشف الطبي بالنسبة للخدمات المتكاملة، وذلك فى نقاط محددة:-

وللوصول إلى رابط الاستعلام عن المواعيد المتاحة للحجز للكشف الطبي، يمكن الضغط هنــــــــــا.

وعند فتح الرابط الخاص بالخدمات المتكاملة ستجد هناك عدد من الخانات الخاصة بالبيانات، والتى تشمل «المحافظة»، وأيضًا نوع الإعاقة ومكان الكشف، والتاريخ، ويلزم تسجيل كافة البيانات الخاصة بك بدقة.

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وبعد ملء تلك الاستمارة الخاصة بالبيانات الشخصية عليك ملء استمارة البيانات الأسياسية والتأكد من صحة الإجابة.

وفى حالة قبول طلبك عليك أن تقوم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة ومن ثم التوجه إلى مكتب التأهيل.