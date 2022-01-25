وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أنه تقرر تشغيل 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان وبالعكس، اعتبارا من يوم 3-2-2022 خلاف القطارات العاملة يوميا طبقا لجداول التشغيل، وأن القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها تحمل أرقام 1936/1937/1938/1939 بين القاهرة/ أسوان والعكس يومياً كالاتى:-
يقوم القطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18:30 مساءً يصل أسوان الساعة 6:30 صباح اليوم التالى.
يقوم القطار رقم 1937 من أسوان الساعة 15:00 مساءً يصل القاهرة 3:25 صباح اليوم التالى.
يقوم القطار رقم 1938 من القاهرة الساعة 23:45 مساءً يصل أسوان الساعة 11:55 صباح اليوم التالى.
يقوم القطار رقم 1939 من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:45 صباح اليوم التالى.
وأكدت الهيئة، انها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعى دائما فى تلبية رغبات جمهورها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى.. اعرف المواعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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