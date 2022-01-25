الدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى.. اعرف المواعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، ومساهمة من الهيئة فى تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلى.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أنه تقرر تشغيل 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان وبالعكس، اعتبارا من يوم 3-2-2022 خلاف القطارات العاملة يوميا طبقا لجداول التشغيل، وأن القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها تحمل أرقام 1936/1937/1938/1939 بين القاهرة/ أسوان والعكس يومياً كالاتى:-

يقوم القطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18:30 مساءً يصل أسوان الساعة 6:30 صباح اليوم التالى.

يقوم القطار رقم 1937 من أسوان الساعة 15:00 مساءً يصل القاهرة 3:25 صباح اليوم التالى.

يقوم القطار رقم 1938 من القاهرة الساعة 23:45 مساءً يصل أسوان الساعة 11:55 صباح اليوم التالى.

يقوم القطار رقم 1939 من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:45 صباح اليوم التالى.

وأكدت الهيئة، انها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعى دائما فى تلبية رغبات جمهورها.