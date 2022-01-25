بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية والمعهد القومى للبحوث الفلكية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مُشترك مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.





وأشار التقرير إلى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون فى مجالات الصناعات التكنولوجية والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية.

وينص بروتوكول التعاون على عقد مؤتمرات ودورات تدريبية وورش عمل، وكذلك تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية مختلفة، والإشراف على مشروعات التخرج، فضلًا عن تبادل الخبرات خاصة فى مجالات البحوث والتعليم والتدريب، والاستفادة من كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لدى الجانبين، بالإضافة إلى المشاركة فى توصيف المُقررات الدراسية والعملية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد هشام عبدالخالق على أهمية التعاون بين قطاع البحث العلمى والقطاع الأكاديمى؛ لتخريج مُتخصصين أكفاء فى علوم التكنولوجيا، وأن يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز فى التعليم التكنولوجى، وتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب، لمواكبة تطورات العصر والثورة الصناعية، وتحقيق مُتطلبات التنمية المُستدامة.

ومن جانبه، أوضح جاد القاضى أهمية التعاون مع جامعة الدلتا التكنولوجية، والتى تتميز بوجود تخصصات وبرامج تكنولوجية جديدة، تُساهم فى خدمة الصناعة والاقتصاد القومى.

وقع بروتوكول التعاون هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وجاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.