محافظ المنيا: نسير بخطى جادة لمواجهة القضية السكانية وتحدياتها

جاء ذلك بحضور جمال عبد الظاهر، مدير فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، والجهات المعنية.
وقال المحافظ، إن المحافظة تسير بخطى جادة لمواجهة القضية السكانية وتحدياتها المختلفة، كونها تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية، الأمر الذى يتطلب تضافر وتكثيف وتكامل كافة الجهود لمواجهة هذه القضية، حيث تعمل المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية من خلال التعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، لخفض معدلات الزيادة السكانية، وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان.
وشدد المحافظ على ضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومى، مع التأكيد على تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومعلمات فصول محو الأمية فى حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية، مع استمرار حملات طرق الأبواب للمجلس القومى للمرأة لنشر الوعى بين جميع الفئات فى القرى المستهدفة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.
من جانبه استعرض مدير فرع المجلس القومى للسكان، المؤشرات الديموغرافية للمحافظة، من عام 2017 وحتى 2020، إلى جانب عرض مؤشرات المحافظة لكل المراكز الإدارية لعام 2020، بالإضافة إلى عرض عدد من مؤشرات الصحة الإنجابية، مؤشرات الصحة العامة، الإحصاءات الحيوية للمحافظة، بيانات الإعالة للمحافظة، المؤشرات الجغرافية، مؤشرات الأمية، مؤشرات الحالة العلمية، إنجازات الربع سنوى للجهات المقدمة لخدمات تنظيم الأسرة.
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