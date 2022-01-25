لمواجهة التطرف.. إصدارات متميزة لدار الإفتاء فى معرض الكتاب 2022

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وقال محمد فايد، مدير عام الإصدارات بدار الإفتاء المصرية: إن دار الإفتاء تحرص كل عام على المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث يعد فرصة كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القراء والمثقفين، وهو ما تحرص عليه الدار منذ سنوات، حيث تقدم إصداراتها بأسعار فى متناول الجميع.
وأوضح مدير الإصدارات بدار الإفتاء أن جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب هذا العام يضم العديد من إصدارات الدار التى سيتم عرضها، ومن أبرز هذه الإصدارات كتاب: "فتاوى النوازل .. وباء كورونا" لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، و"القضايا المتعلقة بذوى الهمم من واقع فتاوى دار الإفتاء"، "قضايا فقه الدولة"، "وقضايا تشغل الأذهان"، وموسوعة دليل الأسرة فى الإسلام بجزأيها، و"تنظيم النسل وتحديده فى الإسلام"، وموسوعة "الفتاوى المهدية فى الوقائع المصرية"، و"أحكام المسنين"، و"فتاوى وأحكام المرأة فى الإسلام".
وأشار فايد إلى أنه من بين الإصدارات كذلك كتاب "فتاوى وأحكام المعاملات المالية"، و"الفتاوى الطبية"، و"فتاوى الشباب"، و"الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب"، و"الجهاد: مفهومه وضوابطه وأحكامه"، و"القضايا المتعلقة بالجندية" و"العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من واقع فتاوى دار الإفتاء"، وموسوعة الأعمال الكاملة للعلامة محمد فرج السنهورى" فى 13 مجلدًا، و"موسوعة السياسة الشرعية"، و"ضوابط الاختيار الفقهى عند النوازل"، وغيرها الكثير من الإصدارات المتنوعة التى تغطى كافة التساؤلات التى قد ترد إلى أذهان القراء والباحثين بما يحقق منهج واستراتيجية دار الإفتاء المصرية فى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة ومواجهة التطرف الفكرى بكل أشكاله وصوره .
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