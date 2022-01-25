اليوم.. «الشباب» تطلق فعاليات الملتقى الأولى للمنسقين الإعلاميين

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الأول للمنسقيين الإعلاميين على مستوى مديريات الشباب والرياضة، بمشاركة 60 منسقا إعلاميا، من كل محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 25 لــ 29 يناير الجارى، بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الملتقى يهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية ومضمونها لوزارة الشباب والرياضة والهيئات والمنشأت التابعة، ومواكبة أحدث التقنيات بما يحقق التحول الرقمى التى تعيشه مصر حاليا، لافتا الى ان الملتقى يأتى فى ضوء السياسة الإعلامية للحكومة المصرية، وتماشيا مع رؤية مصر 2030، فى ظل إهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية القدرات المهارية والإبداعية، لدى العاملين فى الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار صبحى أن الملتقى يحمل عددا من المحاور الرئيسية الهامة منها "السياسات الإعلامية فى ضوء إستراتيجية بناء الإنسان وفقا لرؤية مصر 2030، تطييقات صحافة الفيديو، وصحافة الموبايل، الاعلام الإلكترونى، كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى، الترويج والتسويق الإعلامى، المراسم والبروتوكولات، تنظيم المؤتمرات الصحفية، تحليل المضمون وقياس الرأى العام، والرصد والمتابعة الإعلامية.

وتأتى فكرة الملتقى الأول للمنسقيين الإعلاميين، بشكل عام لصقل مهاراتهم واطلاعهم على كل جديد فى عالم الصحافة والإعلام، فى سياق النهج الجديد للوزارة نحو استراتيجية التحول الرقمى، بالعمل على تطوير السياسة الإعلامية وفتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام باختلاف أدواتها، وتفعيل الجانب الإعلامى بالعديد من الفعاليات ذات العلاقة، للاستفادة من الأطروحات التى من شأنها أن تزيد من المكتسبات فى هذا الإطار الإعلامى الذى يمثل شريانا حيويا لتحقيق النجاح المنشود.