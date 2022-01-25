مساواة خريجى ماجستير معهد التخطيط القومى مع نظرائهم بجامعة أسلسكا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، أنه فى ضوء الكتاب الدورى الصادر من مجلس الوزراء، وبتنسيق وتوجيه من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومى الدكتورة هالة السعيد، فقد تقرر معاملة خريجى الماجستير المهنى والأكاديمى بالمعهد بالمساواة مع خريجى جامعة أسلسكا الأوروبية والاستعانة بهم للعـمل فى الجهاز الإدارى للدولة.





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