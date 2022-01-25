محافظ القليوبية: تطوير سور السكة الحديد فى بنها

وقال محافظ القليوبية فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع تضمن الاتفاق على أنسب الطرق الفنية والمالية والتصميمات القياسية لتطوير سور السكك الحديدية بصورة تليق بشارع سعد زغلول، والذى يعد من أهم الشوارع التجارية والحيوية بمدينة بنها عاصمة القليوبية.
ووجه الهجان، المسؤولين بسرعة الاتفاق على التصميمات والألوان بالمواصفات القياسية المطلوبة، للبدء فى تطوير سور السكك الحديدية فى أقرب وقت، منسقا مع عميد كلية الفنون التطبيقية، وعميد كلية التربية النوعية ببنها، والمسؤولين بأن يكون تطوير هذا السور بهذا الشارع الحيوى بداية للتطوير فى المدينة، لتمتد يد التطوير والتجميل بعد ذلك لمداخل ومخارج مدينة بنها الرئيسية بصورة حضارية تليق بعاصمة محافظة القليوبية.
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