هيئة الدواء تهنئ الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير

تتقدم أسرة هيئة الدواء المصرية بأطيب الأمنيات والتهاني القلبية لشعب مصر العظيم، وقيادته الحكيمة؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذي يتزامن مع ذكرى ثورة ٢٥ يناير.​ وتؤكد هيئة الدواء المصرية اعتزازها وتقديرها للتضحيات الجليلة التي قدمها أبناء الشرطة المصرية، وتترحم على شهداء الشرطة الأبرار؛ الذين حفظوا أمن مصر وكيانها بدمائهم الزكية، وتؤكد دعمها لمسيرة الشرطة المصرية في مكافحتها كافة أنواع العنف والجريمة، وحربها ضد الإرهاب والجماعات الظلامية المتطرفة.​

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