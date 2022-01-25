التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين جامعة الدلتا التكنولوجية والمعهد القومي للبحوث الفلكية...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مُشترك مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

وأشار التقرير إلى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات الصناعات التكنولوجية والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية.

وينص بروتوكول التعاون على عقد مؤتمرات ودورات تدريبية وورش عمل، وكذلك تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية مختلفة، والإشراف على مشروعات التخرج، فضلًا عن تبادل الخبرات خاصة في مجالات البحوث والتعليم والتدريب، والاستفادة من كافة الامكانيات البشرية والتقنية لدى الجانبين، بالإضافة إلى المشاركة في توصيف المُقررات الدراسية والعملية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد د. هشام عبدالخالق على أهمية التعاون بين قطاع البحث العلمي والقطاع الأكاديمي؛ لتخريج مُتخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا، وأن يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز فى التعليم التكنولوجي، وتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب، لمواكبة تطورات العصر والثورة الصناعية، وتحقيق مُتطلبات التنمية المُستدامة.

ومن جانبه، أوضح د. جاد القاضي أهمية التعاون مع جامعة الدلتا التكنولوجية، والتي تتميز بوجود تخصصات وبرامج تكنولوجية جديدة، تُساهم في خدمة الصناعة والاقتصاد القومي.

وقع بروتوكول التعاون د. هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ود. جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

شهد مراسم التوقيع، د. عربي كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ود. هشام حسين نائب رئيس المعهد، ود. محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ود. السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس من الجانبين.