السفارة المصرية في بكين تقيم حفل تكريم للفائزين في مسابقة ”مصر والصين...

أقامت السفارة المصرية في بكين حفل تكريم وتسليم الجوائز للأطفال الفائزين في مسابقة "مصر والصين في عيون أطفالهما"، وهي المسابقة التي ينظمها المكتب الثقافي المصري في بكين، من خلال دعوة الأطفال المصريين والصينيين لتقديم رسومات وأعمال فنية تصور المعالم والمظاهر الحضارية والتاريخية والسياحية في البلدين، وقد حضر الحفل عدداً من رؤساء وممثلي جمعيات الصداقة والتآخي بين مصر والصين.

وأكد السفير د.محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين، أن إقامة هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع الأطفال على التعرف على ثقافة وتراث وحضارة البلد الآخر، لاسيما في ضوء ما تتشارك فيه البلدين من حضارة وتاريخ عريقين هما بمثابة ركن إضافي من أركان الصداقة المصرية الصينية، مشيراً إلى أن الرسومات والأعمال الفنية المقدمة من الأطفال الصينيين قد أظهرت معرفة واطلاع جيدين بمعالم الحضارة المصرية القديمة على وجه الخصوص وشغفا كبيرا بها، وهو ما تحرص السفارة على تكريسه والبناء عليه، في إطار دورها في تعزيز التواصل الثقافي بين مصر والصين، والترويج لمصر وحضارتها ومقوماتها السياحية لدى الأطفال وأسرهم، وحثهم على زيارتها مستقبلا.

وقد شهد الحفل قيام د. أميمة غانم، الملحق الثقافي المصري في بكين، بإلقاء كلمة لتعريف الأطفال المشاركين بحضارة مصر القديمة وتاريخها العريق.