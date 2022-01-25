الرقابة الإدارية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53

تشارك هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب المقام تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» ،

وتعد هذه المشاركة هي الأولي للرقابة الإدارية ،حيث سيضم جناحها عرض عددا من الأنشطة والإصدارات في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة والأكاديمية للتوعية بمخاطر الفساد وحث المواطنين للمشاركة في حهود منعة ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية ،حيث يمثل المعرض فرصة جيدة للوصول لأكبر عدد من مختلف شرائح المواطنين والزائرين ،كما يعد فرصة لاستعراض جهود مصر في هذا الملف.

وسوف يشهد جناح الرقابة الإدارية عرض لأنشطتها فى مجال منع ومكافحة الفساد ،التوعية بجهود دعم الاستثمار وتنمية الصادرات ، التعريف ببنك الكفاءات المصرية وكيفية التواصل معه ، مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، عرض الحملات الاعلانية التي أطلقتها الهيئة للتوعية بمخاطر الفساد ، عرض جهود التعاون الدولى فى مجال منع الفساد ومكافحته ، واتاحه بعض الاصدارات المتعلقة بانشطة مكافحة الفساد المحلية والدولية للمهتمين بهذا المجال.

كما سيضم جناح الهيئة عرضاً لانشطة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الاكاديمية والتدريبية وكيفية التسجيل بها ،بالإضافة إلى مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والابحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة ، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالاكاديمية.

و يشهد ايضا جناح الهيئة مشاركة متميزة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة من خلال عرض بعض اصدارات المعهد من ضمنها مدونات السلوك الوظيفي ،مؤشرات الحوكمة والتنافسية ومكافحة الفساد ،ومبادرة كن سفيراً للتنمية المستدامة.

وإيماناً بشعار الهيئة "شركاء في حماية مصالح الوطن" ، يجري جناح الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب استقصاء رأي للحضور عن رأيهم فى جهود منع ومكافحة الفساد والاطلاع على مقترحاتهم لتعظيم استراتيجية مواجهته.

وإعلاء لأهمية التواصل الفعال وتبادل الرؤى ،تنظم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوتين على هامش مشاركتها في فعاليات المعرض الأولى في الثالثة والنصف مساءاً من يوم الأحد 30/1/2022 بالقاعة الرئيسية تحت عنوان "استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه ... نحو الجمهورية الجديدة" ، حيث تناقش الندوة تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التي تحقق اهداف الدولة في هذا الملف بالإضافة لاستعراضها دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في بناء الشخصية المصرية.

وتعقد الندوة الثانية في الواحدة والنصف ظهراً من يوم الخميس 3/2/2022 بقاعة ضيف الشرف تحت عنوان "الحوكمة الرقمية ... رؤية المستقبل" ،وتتناول الندوة كيفية مواكبة التطور التكنولوجي وبنية مصر المعلوماتية كإحدى وسائل بناء الجمهورية الجديدة ودورها في تكامل قواعد البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحقيق الحوكمة الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطينن.