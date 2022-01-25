مصر تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصي استفادة ممكنة من سد النهضة، في مجال توليد الكهرباء ، وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان .

وأضاف مدبولي في منشور عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الفيس بوك، أن مصر مهتمة باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، والأخذ في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسى على مياه النيل،التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق.

وأضاف أنه لا شك أن تحقيق التنمية في كافة دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول.

وأضاف أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة لما يؤسس المرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمى.