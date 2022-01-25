تطوير كوبري مشاة جامعة القاهرة ورفع كفائة أنفاق ميدان الجيزة (صور)

تواصل محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة كبارى المشاه والانفاق بكافه الأحياء والمراكز لتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير حرم آمن لهم بعيدا عن مجري الطريق.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات حي جنوب الجيزة في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري مشاه جامعة القاهرة بالاضافة الي رفع كفاءة وصيانة السلالم الكهربائية وتدعيم الانارة والنظافه لانفاق المشاة بميدان الجيزة وذلك استكمالا لمخطط تطوير كباري المشاه حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير ليضاف الي منظومه التطوير التي تم تنفيذها بكباري المشاه علي مستوي المحافظة.

وكلف محافظ الجيزة حى جنوب بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعه حاله النظافة بكباري المشاه على مدار اليوم وعدم السماح بتواجد المخلفات مع الاهتمام برفع كفاءة محيط الكبارى من حيث أعمدة الإنارة ورفع أى مخلفات.

كما وجه المحافظ برفع كافه الإشغالات من محيط الكباري لعدم إعاقه حركة المارة.

وشدد المحافظ على ضرورة إستكمال خطه تطوير ورفع كفاءة كبارى المشاه بكافه قطاعات المحافظة للتسهيل على المواطنين.