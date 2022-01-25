الرئيس السيسى يستقبل نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بقصر الاتحادية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مساء أمس، بمطار القاهرة أخيه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر فى زيارة عمل لمدة يومين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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