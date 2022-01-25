استعداداً مونديال الأندية.. الأهلي يُرسل جميع فحوصات لاعبيه وأشعة "القلب" للفيفا

أرسل النادي الأهلي جميع التحاليل والفحوصات الطبية الشاملة الخاصة بأفراد فريق كرة القدم بالنادي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وجاء إرسال الأهلي جميع الفحوصات الشاملة وأشعة "القلب" وغيرها من الإجراءات الطبية اللازمة بناءً على طلب الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأجرى جميع أفراد بعثة الأهلي فحوصات شاملة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة وتم إرسالها مؤخراً للفيفا كإحدى الإجراءات الطبية اللازمة قبل السفر للمشاركة في المونديال. وإعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، في إجتماعه الأخير الذي عُقد مساء أول أمس ، السبت، ‏بمقر النادي بالجزيرة تشكيل البعثة الرسمية للنادي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وتضم البعثة 65 فردًا.‏ ويستهل الأهلي مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق مونتييري المكسيكي.

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