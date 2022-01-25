/674930/جلسة-مباحثات-ثنائية-بين-الرئيس-السيسى-ونظيره-الجزائرى-بـ-الاتحادية

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

دوت الخليج

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس بمطار القاهرة شقيقه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين.

مناقشة قضايا مشتركة

وكانت صحيفة "المجاهد" الجزائرية، أكدت أن الزيارة إنها ستكون فرصة للطرفين لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما سيناقش الرئيسان القمة العربية المقبلة. الصحيفة -الناطقة بالفرنسية- أكدت إن الجزائر تعمل على التحضير قدر الإمكان لهذا الاجتماع العربى المهم، حيث كشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة يوم السبت الماضى التزام الرئيس تبون بمواصلة التشاور والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية ومسؤولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى إطار استمرار الاتصالات المباشرة والدورية مع العديد من نظرائه العرب. وأكدت الصحيفة أن الرئيس تبون أعلن أيضا أنه ينوى اقتراح موعد يجمع بين الرمزية التاريخية والبعد العربى الذى يكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربى، وأضافت أن الجزائر حددت لنفسها هدف العمل على إعادة بناء العمل العربى المشترك من خلال التوفيق بين الظروف المثلى لعقد القمة العربية المقبلة وإنجاحها.. إن هذه القمة العربية التى تستعد الجزائر لها يجب أن تكرس بالإضافة إلى ترسيخ القيم المشتركة، مركزية القضية الفلسطينية وتحديث مبادرة السلام العربية لعام 2002 التى تظل فرصة لجميع دول المنطقة للعيش معا فى سلام شامل يضمن قيام الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقالت"المجاهد" أيضاإنه بالإضافة إلى هذا الاجتماع الحاسم القادم للعالم العربى، سيكون الوضع فى ليبيا و تطوراته من بين القضايا ذات الأولوية التى سيناقشها رئيسا البلدين خلال محادثاتهما، وجهود البلدين على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية وحدة وسيادة ليبيا، وتوحيد مؤسساتها الوطنية، لا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية، مشيرة الى أن الجزائر مثل مصر لأنهما تشتركان فى حدود مشتركة مع ليبيا المجاورة، تتأثران باستمرار الصراع المستمر منذ أكثر من عقد. وتستقبل مصر خلال الساعات المقبلة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول زيارة رسمية له تستمر لمدة يومين حيث من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئاسة الجزائرية من جانبها أكدت أن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، وزير الدفاع الوطني يشرع في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية، تدوم يومين، ابتداء من اليوم الإثنين.