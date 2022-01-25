/674933/الصحة-62مليون-و540-ألف-جرعة-إجمالي-المستخدم-من-لقاحات-كورونا-حتى-الآن

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين، أن عدد الجرعات المستخدمة حتى الآن من لقاحات فيروس كورونا بلغت نحو ٦٢ مليون و٥٤٠ ألف و٤١٥ جرعة، منهم ٣٦ مليون و٩٤٣ ألف و٤٠٨ جرعة أولى، و٢٥ مليون و٣٢ ألف و٨٥٦ جرعة ثانية، و٥ مليون و٦٤١ ألف جرعة تنشيطية.

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وزارة الصحة والسكان، كانت اعلنت في بيانها اليومي أمس الاثنين ، عن خروج 1803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 345774 حتى أمس.

إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة

واكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1651 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة، موضحا أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

فيروس كورونا المستجد

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 411749 من ضمنهم 345774 حالة تم شفاؤها، و22396 حالة وفاة. وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف