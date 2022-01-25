/674953/الأرصاد-تحذر-طقس-الأربعاء-شديد-البرودة-وأمطار-غزيرة-وثلوج-بعدد-من-المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس شديد البرودة نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد وشمال البلاد.

دوت الخليج

هيئة الأرصاد توقعت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها حبات ثلج، كما أشارت إلى توقعها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة وسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 60% على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

أوضحت الهيئة أنه من المتوقع تنشط الرياح على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب فى الملاحة فى البحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3:5 متر وتصل سرعة الرياح 50:60 كيلو متر فى الساعة، وحذرت أيضا من اضطراب فى الملاحة فى البحر الأبيض المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج فيه من 5:3 متر وسرعة الرياح 70:60 كيلو مترا فى الساعة.

طقس شديد البرودة على القاهرة الكبرى

هيئة الأرصاد الجوية ، قالت إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا وليلا يصل لحد الصقيع بالوجه البحرى، كما توقعت أن يسود طقس شديد البرودة نهارا وليلا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح". وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة على جنوب سيناء نهارا يصل لحد الصقيع ليلًا وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد للبرود على شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد نهارًا، يصل لحد الصقيع ليلا على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.

انخفاض آخر منتظر في درجات الحرارة

من جانبه أكد وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن هناك انخفاض آخر منتظر في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، خلال يومي الأربعاء والخميس، موضحًا أن الطقس سيكون شديد البرودة على مدار الـ 24 ساعة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يكون مائل للبرودة على وسط وجنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. وأضاف قال سعودي إنه من المنتظر سقوطها بغزارة على السواحل الشمالية وعلى بورسعيد وشمال الدلتا وشمال سيناء وتكون رعدية أحيانًا، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على وسط وجنوب الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد.