/674957/انطلاق-جلسة-مباحثات-موسعة-بين-الرئيس-السيسي-ونظيره-الجزائري-بقصر-الاتحادية

انطلقت جلسة المباحثات الموسعة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ووفدي البلدين، قبل قليل، وذلك عقب انتهاء جلسة المباحثات الثنائية المنفردة.

دوت الخليج

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين.

روابط ثقافية بين الشعبين الجزائرى والمصري

مصر والجزائر تجمعهما روابط ثقافية بين الشعبين الجزائرى والمصري فالنشيد الوطنى الجزائرى هو من تلحين الموسيقار المصرى محمد فوزي كما أن أهم عمل فنى أشاد بالثورة الجزائرية وبطولات المجاهدين،هو الفيلم المصرى "جميلة بو حريد" كما استقبل الجمهور المصري، المناضلة الجزائرية "جميلة بوحريد" استقبالا خاصا،عندما زارت مصر عام 2018، للمشاركة كضيف شرف لمهرجان أسوان الدولى الثانى لسينما المرأة، كما يقوم الأزهر باستقبال دعاة الجزائر والأئمة والوعاظ لتلقى الدورات التدريبية، التى يعقدها الأزهر بين الحين والآخر إلى جانب وجود بعثات من الطلاب الجزائريين يدرسون فى رحاب الأزهر الشريف.

قواسم مشتركة بينها الإرث التاريخي

وتعد مصر من أبرز المحطات الخارجية التي دأب جميع الرؤساء السابقين السبعة للجزائر على زيارتها، وتجمع القاهرة والجزائر قواسم مشتركة بينها الإرث التاريخي من خلال الدعم المصري الكبير للثورة التحريرية الجزائرية (1954 – 1962)، وكذا مشاركة الجيش الجزائرى في الحرب العربية – الإسرائيلية عامى 1967 و1973. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم، الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس بمطار القاهرة شقيقه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين.