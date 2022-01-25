/674936/أبرزهم-على-العهد-مخلصين-قائمة-أغاني-في-عيد-الشرطة-25-يناير

يحل اليوم عيد الشرطة المصرية، الذي تحرص الدولة على الإحتفال به يوم 25 يناير من كل عام، لإحياء ذكرى البطولة التي قدمتها قوات الشرطة الباسلة ضد القوات الإنجليزية المُحتلة، عام 1952 في الإسماعيلية، والتي راح ضحيتها 50 شهيدًا، وعدد من الجرحى والمصابين من رجال الشرطة المصرية الشجعان.

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