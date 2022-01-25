/674941/النائب-فؤاد-القاضي-عيد-الشرطة-علامة-بارزة-في-تاريخ-مصر-ونموذج-للتضحية-والفداء

هنأ النائب فؤاد القاضى عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية الذي يوافق 25 يناير من كل عام، مؤكدًا أن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ مصر ونموذج للتضحية والفداء في سبيل توفير الأمن والأمان والاستقرار للمصريين فى جميع أنحاء البلاد.

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وأضاف "القاضي"، أن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهودًا جبارًا لاجتثاث جذور الإرهاب من مصر واستطاعت مهاجمة بؤر الإرهاب فى طول مصر وعرضها لإحباط أى محاولة لتعكير السلم والأمن وكذلك مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية على حد سواء، مما يتطلب من جموع الشعب تقديرهم وتقدير أسرهم وتقديم التحية لهم على ما فعلوه من أجل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

ذكرى عيد الشرطة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بعيد الشرطة فى ٢٥ يناير يرتبط بملحمة الإسماعيلية التاريخية والتى أسفرت عن استشهاد نحو ٥٠ من رجال الشرطة وإصابة ٨٠ آخرين، فاستحقت أن تكون ليست يوماً فقط أو عيدًا للشرطة المصرية ولكنها أصبحت عيدًا قوميًا لمحافظة الإسماعيلية وللشعب المصرى كله، مؤكدًا أن تاريخ جهاز الشرطة مليء بالتضحيات والشهداء والتى سجلت بأحرف من النور فى سبيل الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد.

وأشار "القاضي"، إلى أن وزارة الداخلية حاليًا تتبع فلسفة التطوير في كل الادارات والقطاعات التي تتعامل مع الجمهور سواء احوال مدنية او جوازات أو ادلة جنائية بل وصل الأمر في مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في منازلهم، فضلا عن إطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية مثل مبادرات "كلنا واحد"، مشيداً بالدور الإنسانى الذى يقدمه جهاز الشرطة ووقوفه بجوار الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى.