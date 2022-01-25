تعرف على تاريخ مواجهات مصر والسنغال

أجريت منذ أيام، قرعة الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر، وكانت مصر تتواجد في التصنيف الثاني وانتظار مواجهة قوية أمام أصحاب التصنيف الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوقعت القرعة منتخب مصر أمام السنغال في مواجهة مرتقبة لرفاق كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة.

تاريخ مواجهات المنتخبين

والتقي منتخب مصر أمام نظيرة السنغال في 13 مباراة، حيث حقق الفوز الفراعة فى 7 مواجهات، فيما استطاع المنتخب السنغالي تحقيق الفوز في 4 مباريات، وحضر الاعادل بينهم في مواجهتين.

منتخابات التصنيف الأول

السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا.

منتخابات التصنيف الثاني

مصر - مالي - غانا - الكاميرون - الكونغو الديموقراطية.

مصطفى محمد مع منتخب مصر

ويستعد المنتخب الوطني للقاء كوت ديفوار، الأربعاء المقبل، في الساعة السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب مصطفى محمد في صفوف جالطة سراي التركي، والذي انتقل إليه على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقي منتخب مصر وكوت ديفوار في 22 مواجهة بواقع 15 مباراة رسمية و7 وديات.

فقد خاض المنتخبين 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مصر ضد كوت ديفوار

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.