/674945/من-داخل-التعاون-بكفر-الدوار-وكيل-زراعة-البحيرة--يوجه-بسرعة-الانتهاء-من-الحصر-الزراعى

قام المهندس بدر محمد بدر ، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم زيارة لادارتى الزراعة والتعاون الزراعة بكفر الدوار، كان في استقباله المهندس محمد سرور مدير الإدارة الزراعية،والمهندس مدحت عبد القادر وكيل الإدارة حيث تفقد خلالها جميع أقسام الإدارة

وأكد وكيل الوزارة على سرعة توجيه مديرى الجمعيات الزراعية بالإدارات ، بسرعة الانتهاء من إدخال الحصر الزراعى للموسم الشتوى الحالى على أجهزة التابلت الموجودة فى الجمعيات ، فى موعد غايته الخميس المقبل ، مع سرعة الانتهاء من تسليم كارت الفلاح القديم الذى تم تسليمه لمديرى الجمعيات الزراعية من البنك الزراعى فى شهر 11 / 2021 للحائزين حتى يتمكن الحائز من صرف السماد من ماكينات صرف الأسمدة الموجودة بالجمعيات الزراعية .

ووجه بضرورة الاهتمام بحماية الأراضي، مؤكدا على سرعة إجراء حصر كامل لجميع المخالفات، التي تمت حتى يتم الاستعداد للحملة المكبرة التى تشارك فيها كافة أجهزة الدولة للقضاء على حالات التعدى على الأرض الزراعية ، مع مراجعة تلك المخالفات، وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة مع عمل محاضر التطوير وإثبات الحالة ومحاضر الاستكمال

وقال المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة ، إنه ستتم مراجعة كل مركز على حدة خلال الفترة المقبلة من قبل لجان المتابعة بالمديرية، ومنح المسئولين عن حماية الأراضى بالإدارة فرصة للمراجعة الفعلية، و إزالة أية مخالفة في المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية، والتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك للعمل على تنفيذ القانون ومنع البناء والتعدي على الأرض الزراعية مع متابعة ما جرت إزالته خلال الحملة المكبرة، حتى لا يتم البناء مرة أخرى وقال إنه يجب الاستفادة من المساحات الكبيرة الموجودة بالإدارة الزراعية وشدد على ضرورة استغلالها الاستغلال الامثل، مطالبا بضرورة عودة المشروعات مرة أخرى لقسم الإرشاد الزراعي بكفر الدوار، حتى تعود إلى سابق عهدها، مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج والتقاوي، وفتح منافذ بيع بأسعار مناسبة للمواطنين والمزارعين.

وقام " وكيل الزراعة "، بجولة أخرى لمتابعة مبنى الإدارة الزراعية القديم ووجه أيضا بضرورة استغلال تلك المساحات الاستغلال الامثل مع إنشاء منافذ بيع لقطاع الزراعة بناء على التوجه العام فى تخفيف العبء عن المواطنين، ثم زار مبنى إدارة التعاون الزراعي وتلاحظ أنه متهالك ، ووجه بعمل مذكرة تفصيلية حتى يتسنى اتخاذ الإجراء المناسب فى هذا الشأن نظرا لخطورة المبنى على العاملين

من داخل التعاون بكفر الدوار وكيل زراعة البحيرة " يوجه بسرعة الانتهاء من الحصر الزراعى

كما وعد كل من يقوم بأداء عمله على أكمل وجه بمكافآت في حدود اللوائح والقوانين، محذرا من التقاعس في العمل وأكد على ضرورة الالتزام والانضباط فى العمل ومواعيد الحضور والانصراف، وأشار الى أن هذه الزيارة لن تكون الأولى والأخيرة ولكنها ستتكرر بصفة دائمة لمتابعة التعليمات التي يتم إصدارها وفى نهاية الجولة استمع لمشاكل العاملين بادارتى التعاون والزراعة ووعد بحل تلك المشاكل فورا حيث أصدر تعليماته لمدير الإدارة بضرورة التعاون مع كافة العاملين والعمل على حل مشاكلهم فورا .