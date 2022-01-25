/674947/النائب-عمرو-السنباطي--الاحتفال-بعيد-الشرطة-يذكرنا-بجهودهم-المخلصة-للحفاظ-على-الوطن-و-دحر- الارهاب

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وممثل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، ان الاحتفال بعيد الشرطة يذكرنا بجهودهم المخلصة للحفاظ على الوطن و دحر الارهاب بالتنسيق مع قواتنا المسلحة الباسلة.

دوت الخليج

و أوضح السنباطي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسالة هامة اثناء الاحتفال بعيد الشرطة عندما قال " ان الغاية الأسمى للدولة، هي المحافظة على بقائها، وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها وهذا لن يتأتى، دون وجود جهاز شرطة وطني، واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدًا. و أضاف السنباطي " هذه الرسالة تؤكد ضرورة ان يكون الشعب و مؤسسات الدولة صفا واحدا و على قلب رجل واحد ، لمواجهة الاخطار و التحديات المحتملة و التي قد يتعرض لها الوطن ، الذي يسير الان في طريق البناء و المشروعات الجديدة وصولا الي الجمهورية الجديدة .

و أضاف السنباطي أن الرئيس أشار إلى عقيدة مؤسسات الدولة الأمنية عندما قال إن "الدفاع عن الأوطان ليس مرهونًا بامتلاك العدة والعتاد، وإنما بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخـل نفوسهم”.

ووجه السنباطي تحية تقدير لأبناء مصر الشهداء الذين ضحوا بارواحهم من أجل استقرار الوطن، مشيرًا ما قالت الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بعيد الشرطة من عبارة "فيه تمن كبير أوى اندفع عشان نوصل للمرحلة دى من الاستقرار و. ان الجيش والشرطة هما الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر"

و قال السنباطي لولا التصدي للمخططات الإرهابية التي استهدفت زعزعة أمن واستقرار الوطن ، لما وصلنا لهذه المرحلة من البناء موضحا ان الاستقرار الامني يدفع عجلة الاقتصاد للامام ، و يساهم في حماية الانجازات التي تقوم بها الدولة و التي تقودنا نحو الجمهورية الجديدة .

ووجه السنباطي التهنئة للرئيس عيد الفتاح السيسي و للواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، موضحا أن رجال الشرطة البواسل، ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لهم دوام التوفيق ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار".

و استطرد “السنباطي” تاريخ الشرطة المصرية حافل بالتضحيات التي تستهدف حماية الوطن والحفاظ على مقدرات الشعب، كما ووجه السنباطي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير مشيدا بجهود الدولة و مؤسساتها لدفع عجلة التنمية والبناء موضحا ان الدولة و مؤسساتها يسابقون الزمن لتحقيق المزيد من البناء و المشروعات القومية العملاقة ".