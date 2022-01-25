"دوت الخليج" ينشر تقرير اللجنة الاقتصادية حول اتفاقية التعاون الاقتصادي المصري الصيني

/674932/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-اللجنة-الاقتصادية-حول-اتفاقية-التعاون-الاقتصادي-المصري-الصيني

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنة العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 من تقريرها حول قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، والموقعة بتاريخ 7 نوفمبر 2021، وذلك بعد دراستها وإبداء الرأي فيه، وإعداد تقرير مفصل عنه لعرضه على المجلس الموقر.

وجاء رأي اللجنة المشتركة بأن الاتفاقية المعروضة تعد استمرارًا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وهو الأمر الذي ينبغي العمل على تعظيمه في المستقبل، لما للصين من أهمية سياسية واقتصادية على الصعيد الدولي، كما أن لديها خبرات كبيرة في النواحي الاقتصادية التي سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

هذا ورأت اللجنة أن عقد مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة على الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد الدولي، ودورها كشريك فعال للجانب الصيني على كافة الأصعدة العربية والأفريقية والعالمية.