/674948/علي-معلول-يعلن-تعافيه-من-فيروس-كورونا-صور

أعلن علي معلول لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس، تعافيه من إصابته بفيروس كورونا بعد 10 أيام من إعلان إصابته وبقائه في العزل الصحي بمعسكر المنتخب بالكاميرون.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكتب علي معلول لاعب النادي الاهلي عبر حسابة الشخصي”الحمدلله سلبي”.

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره نيجيريا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ودخل المنتخب النيجيري بهجوم على مرمى تونس في أول دقائق الشوط، واستعاد بعدها نسور قرطاج أنفسهم داخل الملعب وبادلو نيجيريا بعض الهجمات.

ولكن استحوذ المنتخب النيجيري على معظم مجريات الشوط دون أي خطورة حقيقة، وعانى منتخب تونس في الخط الهجومي حيث لم يهددوا مرمى نيجيريا خلاله.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء منتخب تونس، وحاولوا على مرمى نيجيريا في أكثر من هجمة.

حتى سجل يوسف المساكني هدف صاروخي في باك نيجيريا في الدقيقة 47 بالشوط الثاني، وحاول المنتخب النيجيري بعدها أن يعدل النتيجة ولكن تألقت دفاعان نسور قرطاج وحافظواعلى تقدمهم.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب التونسي لدور الثامانية من كأس أمم أفريقيا، ويضرب موعد مع بوركينا فاس التي أقصت الجابون.

تشكيل نيجيريا أمام تونس:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: أينا، كينيث أوميرو، ويليام إيكونج، زايدو.

الوسط: سيمون، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو

وفيما يلي تشكيل منتخب تونس للمباراة:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: أسامة الحدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، محمد دراجر

خط الوسط: عيسى العيدوني، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، حمزة رفيعة