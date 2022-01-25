/674949/دون-شكاوى-انتهاء-امتحانات-الفصل-الدراسى-الأول-لطلاب-النقل-الابتدائى-والصف-الأول-الاعدادى-بمدارس-البحيرة

سادت حالة من الانتظام والاستقرار اليوم الثلاثاء 25/1/2022 فى ختام إمتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والصف الأول الاعدادى داخل اللجان ولم يتم رصد أى شكاوى تتعلق بسير الامتحانات

حيث أنهى كل من تلاميذ الصف الخامس والسادس الابتدائى إمتحانات نص العام الدراسى اليوم فى مادتى الدراسات الاجتماعية واللغة الاجنبية( المستوى الرفيع) كما أنهى طلاب الصف الاول الاعدادى امتحاناتهم اليوم فى مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات كما واصل طلبة وطالبات الصف الثانى الثانوى امتحانات نصف العام الدراسى وأدوا الامتحان اليوم فى مادة اللغة الانجليزية .

دون شكاوى.. انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل الابتدائى والصف الأول الاعدادى بمدارس البحيرة

صرح بذلك يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم الذى أكد على أنه قد تم طوال فترة الاختبارات إتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة الاجواء والمناخ المناسب لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للطلاب والملاحظين .

كان قد وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتطهير وتعقيم اللجان والتأكيد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتقليل اعداد الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على التباعد والمسافات البينية اللازمة اثناء سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب والملاحظين في جو من الهدوء و الانضباط بالإضافة الى المتابعة الميدانية المستمرة على مدار الامتحانات والمرور الميدانى لتفقد اللجان بجميع المراحل التعليمية وكذا الانعقاد الدائم لغرفة العمليات بالمديرية المركزية وربطها بغرف عمليات مماثلة داخل كل ادارة تعليمية لتذليل كل ما يعترضها من معوقات مشيداً بمدى التزام الطلبة والملاحظين لتنفيذ التعليمات الوقائية والخضوع للإجراءات الوقائية التى تم إتخاذها وحسن تعاون الملاحظين والمراقبين فى أعمال الملاحظة وخروج الامتحانات بهذا الشكل المشرف اللائق بمحافظة البحيرة .

جاء ذلك فى إطار متابعة سير الامتحانات داخل المدارس واللجان والتواصل اللحظى مع مديرى الادارات التعليمية للإطمئنان على وضوح الورقة الامتحانية لدى الطلاب وأن الأسئلة جميعها من المنهج الدراسى وانها واضحة ومنظمة ومطابقة لنماذج الوزارة والاطمئنان على عدم وجود ما يعكر صفو واجواء الامتحانات .