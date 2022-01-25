/674950/مأساة-انسانية-انتقادات-للادارة-الأمريكية-لقرارها-بمنع-مليوني-مهاجر-من-دخول-البلاد

انتقادات كبيرة وجهها قيادات الحزب الجمهوري لادارة الرئيس الامريكي جو بايدن بعد تداول احصائية نشرتها عدد من المنصات الاخبارية الامريكية أشارت الى قرار الولايات المتحدة بمنع نحو مليوني شخص من دخول أراضيها عبر حدودها الجنوبية في 2021 في حصيلة قياسية جديدة. وقالت التقارير الامريكية أن الاجهزة الامريكية المختصة نجحت في في إيقاف نحو 180 ألف مهاجر في ديسمبر الماضي.

دوت الخليج

في نفس السياق اتهم الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالتسبب في “أزمة إنسانية غير مسبوقة”، خاصة بعد وعد بايدن بمعاملة أكثر إنسانية مع المهاجرين وعدم إعادة القاصرين الذين وصلوا دون أوليائهم إلى بلدانهم، مما زاد من وتيرة الهجرة نحو الولايات المتحدة.

حصيلة قياسية

السلطات الأمريكية كانت قد أوقفت ما يقرب من نحو 180 ألف مهاجر كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة من المكسيك في ديسمبر، حسبما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للتوقيفات على الحدود الجنوبية إلى ما يقرب من المليونين، وهي حصيلة قياسية، وهو ما تسبب في مسارعة الحزب الجمهوري إلى اتهام الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بخلق "أزمة إنسانية غير مسبوقة.

معاملة أكثر إنسانية

الرئيس الامريكي جو بايدن كان قد وعد قبل أن يصل إلى البيت الأبيض بمعاملة أكثر إنسانية تجاه المهاجرين ما أدى إلى ازدياد وتيرة وصول مهاجرين غير مسجلين فارين من الفقر والعنف في بلدانهم. ويمثل المهاجرون عبئا إنسانيا ولوجستيا وماليا بالنسبة للإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، وخصوصا مع وعدها عدم إعادة قاصرين يصلون دون أولياء أمر. فيما أكدت قالت رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال في بيان خلال فترة حكهم، تزدهر الكارتيلات والمهربين، فيما مسؤولو الحدود مرهقون ومجتمعاتنا أقل أمنا.

أرقام المهاجرين

وتشير التقارير إلى أرقام المهاجرين تختلف في الصيف عن الأرقام الفصلية، فالطقس البالغ الحرارة عادة يؤدي إلى تراجع عدد الساعين للعبور، غير أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قالت إن عددًا «غير مسبوق» من المهاجرين، نحو 200 ألف، تم اعتراضهم أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني الحدود الأمريكية المكسيكية في يوليو.

عبئًا إنسانيًا ولوجيستيًا وماليًا

ويتسبب المهاجرون في عمل عبئًا إنسانيًا ولوجيستيًا وماليًا بالنسبة للإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، خاصة مع وعدها بعدم إعادة قاصرين يصلون دون أولياء أمر. وجهود الإدارة لإصلاح نظام الهجرة متوقفة في الكونجرس، ويتوقع أن تكون المسألة في صلب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.