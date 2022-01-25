مجلس النواب يبدأ مناقشة اتفاقية التعاون الاقتصادي المصري الصيني..ونائبة التنسيقية غادة على مقررًا

/674938/مجلس-النواب-يبدأ-مناقشة-اتفاقية-التعاون-الاقتصادي-المصري-الصينيونائبة--التنسيقية-غادة-على-مقررا

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، منذ قليل، نظر تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 حول قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، والموقعة بتاريخ 7 نوفمبر 2021، حيث تولت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عرض التقرير على الجلسة العامة، بصفتها مقرر اللجنة المشتركة.

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وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنة العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بمجلس النواب، قد وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 من تقريرها حول قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، والموقعة بتاريخ 7 نوفمبر 2021، وذلك بعد دراستها وإبداء الرأي فيه، وإعداد تقرير مفصل عنه لعرضه على المجلس الموقر.

النائبة غادة على مقررا بالجلسة العامة لعرض اتفاقية التعاون المصرى الصينى

وجاء رأي اللجنة المشتركة بأن الاتفاقية المعروضة تعد استمرارًا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وهو الأمر الذي ينبغي العمل على تعظيمه في المستقبل، لما للصين من أهمية سياسية واقتصادية على الصعيد الدولي، كما أن لديها خبرات كبيرة في النواحي الاقتصادية التي سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

هذا ورأت اللجنة أن عقد مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة على الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد الدولي، ودورها كشريك فعال للجانب الصيني على كافة الأصعدة العربية والأفريقية والعالمية