/674952/النواب-يقر-نهائيا-اتفاقية-التعاون-الاقتصادي- المصري-الصيني-ونائبة-التنسيقية-تعرض-التقرير

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021، حيث تولت النائبة غادة علي عرض التقرير.

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وأوضح التقرير، أن الاتفاقية تهدف إلى استمرار تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الصين ومصر، من خلال منحة لا ترد يقدمها الجانب الصيني لتنفيذ عدة مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقًا.

وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان في كلمتها موافقتها على الاتفاقية، لافتة أنها لا تكلف الخزانة العامة للدولة ولا تحملها أعباء، في الوقت نفسه كشفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة عن وجود عدد من المنح الموجهة لمصر والمصروف منها، صفر، بحسب قولها.