/674954/خارجية-النواب-مصر-والجزائر-يجمعهما-مصير-مشترك-واحد

أكدت روان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر، تعكس الرغبة السياسية لقادة البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وصولا إلى شراكة حقيقية، فمصر والجزائر يجمعهما مصير مشترك واحد، ولديهما القدرات والإمكانيات لقيادة منطقة الساحل الأفريقي نحو أفق أفضل.

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وأضافت لاشين، في تصريحات لها اليوم، كما أن زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر تؤكد على الإيمان بأهمية العمل العربي المشترك والاهتمام البالغ في السياسة الخارجية لكلا البلدين بالبعد العربي والأفريقي وتداعياته.

ونوهت عضو "خارجية النواب" بأن العلاقات بين البلدين قائمة على أسس راسخة وقاعدة متينة تتيح للدولتين التنسيق والعمل المشترك؛ استنادا للفهم المشترك لطبيعة التحديات والرهانات، نظرا لكون مصر والجزائر دولتين مساهمتين في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة في الوطن العربي وأفريقيا.

ولفتت لاشين إلى أن مصر والجزائر يدركان أهمية بناء علاقات قوية وراسخة على أسس جديدة تمكنهم من مواجهة التحديات المشتركة التي يتقاسمها ومن هنا كان حرص مصر والجزائر على تطوير التعاون الثنائي فى كل المجالات: السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.