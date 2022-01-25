/674958/النائب-علاء-قريطم-يطالب-الحكومة-بضرورة-الاستفادة-من-تفاقية-التعاون-الاقتصادي-مع-الصين
أعلن النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب موافقته على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021
دوت الخليج
وطالب قريطم ،خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم ، الحكومة المصرية بسرعة الاستفادة من هذه الاتفاقية والاستفادة من المنحة، مشيرًا إلى أن هناك علاقات طيبية وشراكة استراتيجية بين مصر والصين الشعبية على مر العصور. وقال “قريطم” :”شيء إيجابي أن تعمل الحكومة المصرية على المنح المقدمة لجمهورية مصر العربية واستغلالها فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وبخاصة انها منحه لاترد ، معلنا موافقته على المنحة”. وأكد أن الاتفاقية تعد ثمار جهود دولية بين الدولتين وانفتاح مصر على جميع دول العالم موجها التحية للشرطة المصرية في عيدها الـ70 .
النواب يقر اتفاقية التعاون الاقتصادي المصري الصيني
هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021، حيث تولت النائبة غادة علي عرض التقرير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب علاء قريطم يطالب الحكومة بضرورة الاستفادة من تفاقية التعاون الاقتصادي مع الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.