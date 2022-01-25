/674958/النائب-علاء-قريطم-يطالب-الحكومة-بضرورة-الاستفادة-من-تفاقية-التعاون-الاقتصادي-مع-الصين

دوت الخليج

وطالب قريطم ،خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم ، الحكومة المصرية بسرعة الاستفادة من هذه الاتفاقية والاستفادة من المنحة، مشيرًا إلى أن هناك علاقات طيبية وشراكة استراتيجية بين مصر والصين الشعبية على مر العصور. وقال “قريطم” :”شيء إيجابي أن تعمل الحكومة المصرية على المنح المقدمة لجمهورية مصر العربية واستغلالها فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وبخاصة انها منحه لاترد ، معلنا موافقته على المنحة”. وأكد أن الاتفاقية تعد ثمار جهود دولية بين الدولتين وانفتاح مصر على جميع دول العالم موجها التحية للشرطة المصرية في عيدها الـ70 .

النواب يقر اتفاقية التعاون الاقتصادي المصري الصيني

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021، حيث تولت النائبة غادة علي عرض التقرير.