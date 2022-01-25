وفد من «الجايكا» يشيد بجودة الخدمة الطبية بمنشآت الرعاية الصحية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - زار وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا"، عددًا من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لاستطلاع مؤشرات العمل الحالية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبحث سبل التعاون فى مجال الدعم الفنى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.





وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى بيان اليوم، الثلاثاء، أن زيارة الوفد شملت جولات تفقدية بعدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، حيث تضمنت زيارة مستشفى (طيبة التخصصى) بمدينة إسنا، ووحدة طب أسرة (الدبايبة)، ومركز طب أسرة (الكرنك)، إضافة إلى فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لافتة إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحسين جودة الخدمات الطبية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعكس تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى.

وخلال الزيارة، عُقِد اجتماع مع عدد من الإدارات بفرع الهيئة بالأقصر، وتم استعراض آليات العمل، سواء عن آليات التعامل مع شكاوى ومقترحات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وكذلك استعراض خطط إدارة الموارد البشرية فى استقطاب وجذب جميع التخصصات الطبية ضمن كوادر العاملين بالهيئة، وخصوصًا فى التخصصات الطبية الدقيقة، علاوة على مناقشة أحدث برامج التدريب والتعليم الطبى المستمر وآليات التدريبية الحديثة، بما يحقق استفادة لكافة القوى البشرية بالهيئة سواء للعاملين فى التخصصات الطبية أو غير الطبية.

وفى غضون الزيارة، أشاد الوفد بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل بالأقصر، مؤكدين تميز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى من شأنه خلق مظلة تأمينية صحية للمواطنين المصريين، وفقًا لأعلى الممارسات الطبية، بالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة فى الحفاظ على استمرارية تميز الخدمات الطبية بما يضمن أعلى جودة تليق بالمواطن المصرى.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، عن سعادته بالاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية فى تطوير برامج الرعاية الصحية، مشيرًا إلى آلية نقل الخبرة اليابانية فى مجال التغطية الصحية الشاملة وخاصة فيما يختص بتقييم أنواع الأمراض والأدوية الأنسب طبقًا للتوجيه السليم للاستثمار الصحى، ووفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية والمعتمدة على المستوى الدولى.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى سعى الهيئة الدائم للاستفادة من الخبرات الدولية وشركاء التنمية الدوليين فى مجال التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن التعاون بين الجانب المصرى و"الجايكا" يسهم فى نقل نظم محدثّة من الجانب اليابانى لضبط آليات الرقابة والمتابعة لأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل ومن ثم جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات الهيئة، إذ يسهم هذا التعاون بدوره فى تجنيب الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسى لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة العوائق التى واجهتها اليابان، وتستفيد من ممارسات الجانب اليابانى السليمة فى تطبيق نظام التأمين الصحى خلال الـ50 عاما الماضية.