هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة عيد الشرطة الـ70

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعا بريديا تذكاريا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 70 والذى يوافق 25 يناير من كل عام، وقد جاء هذا اليوم تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية التى راح ضحيتها خمسون شهيدا وجرح ثمانون من رجال الشرطة المصرية البواسل على يد الاحتلال البريطانى.





وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن عيد الشرطة يمثل أحد فصول النضال الوطنى ومناسبة تاريخية تظل تبعث كل عام الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن من رجال الشرطة البواسل الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرار؛ لذا تبادر الهيئة القومية للبريد كل عام بالمشاركة فى الاحتفال بعيد الشرطة بإصدار طابع بريد تذكارى لتوثيق هذا الحدث الهام فى تاريخ الوطن. وأضاف أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصرى دائما على إصدار الطوابع التذكارية فى الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها. جدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم × 5 سم) مؤمن متعدد الألوان وقيمته 10 جنيهات.

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