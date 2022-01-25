إيقاف حركة القطارات بين محطتى الجيزة - أبو النمرس لمدة 4 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتى الجيزة - أبو النمرس، بخط القاهرة - السد العالى، لمدة 4 أيام اعتبارا من ليلة الأربعاء الموافق 26-1-2022 حتى صباح يوم الأحد 30-1-2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا .





وللتيسير على جمهور الركاب، ستوفر الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتى الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة. واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة. يأتى ذلك نظرا للأعمال الجارى تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

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