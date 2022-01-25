السكة الحديد : إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة- أبو النمرس بخط...

نظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري . تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة يومين اعتبارا من ليله الأربعاء الموافق 26/1/2022 وحتى صباح يوم الخميس 27/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا . وللتيسير على جمهور الركاب سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة . وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة وإذ نشكر السادة الجمهور حسن تعاونهم معنا

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