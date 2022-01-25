الرى تعقد ورشة العمل النهائية لمشروع EU water STARS

عقدت اليوم ورشة العمل النهائية لمشروع EU water STARS بحضور السيد الدكتور / رجب عبد العظيم - وكيل الوزارة والسيدة / خوانا ميزا رئيس الملف الأقتصادي بوفد الاتحاد الاوروبي بالقاهرة و بحضور السيدة الدكتورة / إيمان سيد - رئيس قطاع التخطيط والسادة قيادات الوزارة لعرض أهم نتائج المشروع.

حيث عمل المشروع من خلال مكوناته المختلفة على تعزيز القدرات الفنية للعاملين بوزارة الموارد المائية والري من خلال بناء القدرات الفنية في مجالات إدارة المياه و التعامل مع التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية.

وقد استطاع المشروع من خلال أنشطته في مجال التوعية أن يساعد في زيادة الوعي العام بتحدي ندرة المياه والحاجة إلى الحفاظ على المياه ،و تبني نشر ثقافة التحول من الري السطحي إلي الري الحديث من خلال المسابقة القومية للحفاظ على المياه تحت شعار "حافظ عليها ... تلاقيها". كما تم عقد العديد من جلسات نقل المعرفة مع المزارعين الفائزين الذين استخدموا أنظمة الري الحديثة. وقد تمكن المزارعون من مشاركة خبراتهم مع أقرانهم المزارعين ممن يرغبون في التحول إلى أساليب الري الحديثة

كما كان الإتحاد الأوروبي شريكًا رئيسيًا في تنظيم أسبوع القاهرة للمياه، هذا الحدث السنوي الذي يُعقد للسنة الرابعة على التوالي ومنذ عام 2018 ، حيث يلتقي خبراء المياه ومسؤولي الدولة والإتحاد الأوروبي والشركاء المانحين الآخرين والمؤسسات المالية من منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات ومناقشة الشراكات الإستثمارية المحتملة في قطاع المياه

و قام المشروع أيضا بالعديد من أنشطة الدعم الفني ومنها دعم وحدة المحاسبة المائية بقطاع التخطيط لقياس لرصد وإدارة المياه فى الزراعة من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات عن طريق أستخدام تكنولوجيا الأستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.

كما ساهم المشروع في تحديث مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ وعقد مجموعة من التدربيات علي إجراءات الضبطية القضائية وإجراءات قانون الحجز الإداري بالمحافظات المختلفة.

وتعد الدراسات الفنية التي قام بها خبراء المشروع ضمن المكون الخامس من أهم دعائم البرنامج القومي لتبطين الترع و مشروع الأنتقال من نظم الري السطحي إلي نظم الري الحديث و التي تعمل الوزارة جاهدة لتنفيذ هذه المشروعات لتحسين إدارة الموارد المائية.