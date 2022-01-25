وفد ”الجايكا” يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

زار وفد رفيع المستوي من وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"، عدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك لاستطلاع مؤشرات العمل الحالية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال الدعم الفني للمنظومة.

شملت زيارة الوفد الياباني، جولات تفقدية بعدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، حيث تضمنت زيارة مستشفى (طيبة التخصصي ) بمدينة إسنا، ووحدة طب أسرة (الدبايبة)، ومركز طب أسرة (الكرنك)، إضافة إلى فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وخلال الزيارة، عُقِد اجتماع مع عدد من الإدارات بفرع الهيئة بالأقصر، وتم استعراض آليات العمل، سواء عن آليات التعامل مع شكاوي ومقترحات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك استعراض خطط إدارة الموارد البشرية في استقطاب وجذب كافة التخصصات الطبية ضمن كوادر العاملين بالهيئة، وخصوصًا في التخصصات الطبية الدقيقة، علاوة على مناقشة أحدث برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر وآليات التدريبية الحديثة، بما يحقق استفادة لكافة القوى البشرية بالهيئة سواء للعاملين في التخصصات الطبية أو غير الطبية.

وفي غضون الزيارة، أشاد الوفد بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بالأقصر، مؤكدين تميز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى من شأنه خلق مظلة تأمينية صحية للمواطنين المصريين، وفقًا لأعلى الممارسات الطبية، وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة في الحفاظ على استمرارية تميز الخدمات الطبية بما يضمن أعلى جودة تليق بالمواطن المصري.

شمل وفد الزيارة من وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"، كلًا من:-

السيد الدكتور/ توبي ماكوتو _ رئيس فريق خبراء الجايكا

السيد/ نايتو فوميا_ نائب مدير الجايكا لأوروبا والشرق الأوسط.

السيد/ ساتوشي أوتاني _ مستشار إدارة النظم الصحية.

▪️السيدة/ تسودا كاناكو _ خبير صياغة المشروعات بمكتب جايكا مصر.

▪د. شيماء كامل _ مدير أول المشروعات.

فيما رافق الوفد خلال زيارته بمحافظة الأقصر:-

د/ أحمد عاطف_ نائب مدير عام المكتب الفني للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بهيئة الرعاية الصحية.