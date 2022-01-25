«الجيزة» تنفذ 30 إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالحوامدية والصف

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ ١٩ لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية .

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أي مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى أراضي الدولة .

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز الصف ومدينة الحوامدية من إزالة ٣٠ حاله تعدي علي الأراضي أملاك الدولة حيث ضمت قيام مركز الصف بإزالة عدد ٦ حالات تعدي علي أملاك الدولة بقرية الإخصاص عبارة عن مباني من البلوك الأبيض والطوب الأحمر بإجمالي مساحة ١٥٠٠ م٢

إلي جانب قيام مدينة الحوامدية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بإزالة عدد ٢٤ حاله تعدي على أراضي (جهة ولاية الري) بمساحه ١١٢١م٢ وتمت الإزالة حتى سطح الارض .

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات لإزالة عدداً من مخالفات البناء التي تم ضبطها حيث قام حي الوراق بإزالة مخالفات بناء على مساحة ١٠٠م مربع بشارع السوق بطناش .

وفي حي جنوب تم إزاله مباني من الطوب مقامه بالمخالفة بمنطقة القصبجي وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزاله أعمال بناء دور مخالف على مساحة حوالي ١٦٠ متر تقريبا بناحية عزبة ميت قادوس بالمنوات.